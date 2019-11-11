أزمة بـ اتحاد المهن الطبية.. الأطباء: لا يجوز تمثيل حارس الصيادلة بالمجلس.. الصيادلة: يجب تعليق الاجتماعات لحين حضور ممثلينا.. الأسنان: نرفض موقف البيطريين

صيادلة القاهرة: يجب تعليق اجتماعات اتحاد المهن لحين حضور ممثلينا

الأمين العام لـ الأسنان: «البيطريين» موقفها غير مفهوم باتحاد المهن الطبية

الأطباء: لا يجوز تمثيل حارس الصيادلة بمجلس اتحاد المهن



أشاد الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، بقرار النقابة العامة للأطباء البيطريين والخاص بتعليق مشاركة كل من: النقيب العام ، الأمين العام، أمين الصندوق، باجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية، لحين حضور ممثلى نقابة الصيادلة بالجلسات، باعتبارها أحد النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد.



وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن أسفه لأن يكون أعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخبين مع تشجيع فرض الحراسة على النقابات المخالف للقانون والدستور، رغم وجود عدة أحكام بإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة على حد قوله.



وقال عبدالحميد، لـ"صدى البلد" إنه "سبق وأصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارا برفض الحراسة ورفض تمثيل الحارس القضائي للصيادلة في مجلس الاتحاد طبقا لصحيح القانون، والذي يتكون من مجلس الاتحاد النقيب والأمين العام وأمين الصندوق للنقابات الأربعة وليس من يحل محلهم".



وأوضح أمين الصندوق أنه رغم أن الوكيل كمثال يحل محل النقيب في نقابته، إلا إنه لا يحق له تمثيل النقابة في الاتحاد في حال غياب النقيب، ونفس الحال بالنسبة للأمين العام المساعد أو أمين الصندوق المساعد لا يحق لهما حضور مجلس الاتحاد، مضيفا أن صدور هذا القرار كان فى حضور ممثلى البيطريين ولم يعترضوا حينها.



وتساءل: "لماذا الآن يتم تغيير موقف الأطباء البيطريين، و الغريب إن يحدث ذلك بقرار من مجلس نقابة الأطباء البيطرين واعتقد إن التاريخ سيسجل ذلك ولن يرحم من وافق على ذلك".



قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة الأطباء الأسنان، إن نقابة البيطريين موقفها غير مفهوم بشأن تمثيل نقابة الصيادلة في اجتماعات مجلس اتحاد المهن الطبية، وطلب نقيبها تعليق اجتماعات المجلس لحين تمثيل الصيادلة.





وأكد "بدوي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن جميع النقابات الممثلة اتحاد المهن "أطباء "بشريين وأسنان وبيطريين"، رفضت وجود الحراسة نظرا لأن القانون لا يسمح بحضور إلا النقيب أو الأمين العام أو أمين الصندوق، ولا يجوز حضور ما يمثلهم، وفي حالة غيابهم لا يحضر المساعدون.





وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء الأسنان، إلى أن جميع النقابات بالاتحاد عارضت حضور الحارس القضائي في اجتماعات مجلس اتحاد المهن الطبية، ووافق على القرار جميع الحاضرين من البيطريين، مضيفا أنه لم يعترض إلا د. ياسر الجندي نقيب الأسنان على القرار وتم إثبات اعتراضه.





وأوضح "بدوي"، أن بعد ذلك فوجئنا بتصريحات نقيب البيطريين عن قرار من مجلس نقابته بتعليق اجتماعات مجلس اتحاد المهن الطبية لحين حضور ممثل الصيادلة والمفروض عليها الحراسة، مضيفًا أنه تواصل مع الأمين العام وأمين الصندوق وأبدى كلاهما رفضا للقرار، وحتى هذه اللحظة لم يصلنا القرار بشكل رسمي.



وقالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، أنه كان يجب علي ممثلي اتحاد المهن الطبية، تعليق اجتماعهم لعدم وجود نقابة منتخبة تمثل الصيادلة و لاعتراضهم على الوضع الحالي لفرض الحراسة.



وأكدت هاشم، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النقابات الطبية جميعها ترفض الاعتراف بالحراسة فكان يجب حضور رئيس اللجنة الثلاثية عن نقابة الصيادلة.



ونوهت نقيب صيادلة القاهرة، أن الوضع بالنقابات العامة يتسم بالعنجهية، بخلاف النقابات الفرعية التي يتعاملون بمهنية وبروح الفريق الطبي المتكامل، وهذا يرفضه الجميع.



وأكد المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، أن الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لاتفقد النقابة أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية حيث ان الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعينًا بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى إدارة النقابة، وعليه فإن تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وكافة القرارات الصادرة من الاتحاد طبقًا للقانون.

