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توك شو

عامل بالمطار: أدوات المهبط تخضع لاختبارات السلامة الدورية.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
الطائره
الطائره
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قسم التوك شو
قال إبراهيم عبد العالم فني استقبال وترحيل طائرات ، إنه عند عمليه انزال الطائرة فوجئ بانبعاث دخان من العجلة باليسار جهة كابتن الطائره .

وأضاف " عبد العال " اثناء مداخله هاتفية مع الإعلامية " لميس الحديدى " على قناة " الحدث" في برنامج " القاهره الان " : قمت باعطاء اشارة الي كابتن الطائرة بوجود اشتعال في الاطار الايمن للطائره ، فقام الكابتن باطفاء المحركين عند اذن قمنا بالتعامل مع النيران .

واوضح " عبد العال " ان جميع الادوات الموجودة في المهبط تخضع الي الاختبارات والسلامه الدوريه استعداد لاى ظروف يمكن ان تحدث في أرض المهبط .

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