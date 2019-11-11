عامل بالمطار: أدوات المهبط تخضع لاختبارات السلامة الدورية.. فيديو

قال إبراهيم عبد العالم فني استقبال وترحيل طائرات ، إنه عند عمليه انزال الطائرة فوجئ بانبعاث دخان من العجلة باليسار جهة كابتن الطائره .



وأضاف " عبد العال " اثناء مداخله هاتفية مع الإعلامية " لميس الحديدى " على قناة " الحدث" في برنامج " القاهره الان " : قمت باعطاء اشارة الي كابتن الطائرة بوجود اشتعال في الاطار الايمن للطائره ، فقام الكابتن باطفاء المحركين عند اذن قمنا بالتعامل مع النيران .



واوضح " عبد العال " ان جميع الادوات الموجودة في المهبط تخضع الي الاختبارات والسلامه الدوريه استعداد لاى ظروف يمكن ان تحدث في أرض المهبط .



