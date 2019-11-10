عبد العال يستقبل رئيس الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.. رئيس النواب: الزيارة تؤكد حرص البلدين على استمرار التشاور والتباحث حول مختلف القضايا.. يانج: الصين تهتم بزيادة عدد السياح لمصر

علي عبد العال: مصر والصين تقتسمان تاريخًا حضاريًا لطالما أضاف إلى الإنسانية وكان مصدر إلهام لها

وانج يانج: الصين تنظر إلى مصر كبلد صديق





بحفاوة بالغة واهتمام كبير، استقبل على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الأحد، وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني) والوفد رفيع المستوى المرافق له، وجرت جلسة مُفصلة من المباحثات بين الجانبين أعقبها إقامة مأدبة عشاء داخل البهو الفرعوني على شرف الضيف الصيني الكريم.





وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة التى تمثل امتدادًا لحالة الزخم الإيجابي التى تشهدها العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يقتسمان تاريخًا حضاريًا لطالما أضاف للإنسانية وكان مصدر إلهام لها.





وأكد الدكتور على عبدالعال أن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على استمرار التشاور والتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى تمثل كثافة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى مؤشرًا هامًا على حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على المٌضى قدمًا نحو ترسيخ تلك الشراكة، وكذا خلق قناة للتواصل الانساني بين البلدين الصديقين.





وشدد الدكتور على عبدالعال على حرص مصر على تعميق أسس التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، مبرزًا الموقف المصري الداعم لمبادرة الحزام والطريق الصينية باعتبارها تتوافق مع أولويات الدولة المصرية واستراتيجيتها التنموية 2030، معتبرًا إياها خير برهان على تطابق الرؤى المصرية الصينية بشأن أهمية تعزيز التجارة العالمية، كما استعرض الدكتور على عبدالعال أبرز التشريعات التى أصدرها مجلس النواب المصري مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لعمل الشركات الصينية في مصر.





تطرق الدكتور على عبدالعال خلال اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب والدور المصري الرائد في هذا الشأن، وكذا الجهود المصرية لإقرار السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة أثناء رئاسة مصر الحالية للإتحاد الإفريقي، داعيًا إلى تعبئة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.





من جانبه، أعرب وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق أثناء تلك الزيارة، مشيرًا إلى أن الصين تنظر إلى مصر كبلد صديق، انطلاقًا من تقارب الرؤى المشتركة المصرية الصينية إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين والمدفوعة بالإرادة السياسية الصادقة لزعيمي البلدين منذ إعلانهما الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 وهو ما أعطى زخمًا للعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات.





وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المسئول الصيني رفيع المستوى أن الإرهاب آفة عالمية تواجه البشرية جمعاء، مستعرضًا الجهود الصينية في هذا الصدد ومشيدًا بالنهج المصري الشامل في مكافحة الإرهاب وهو ما يتطابق مع الرؤية الصينية في تلك القضية، مؤكدًا على دعم الصين الكامل لمصر في مكافحتها للإرهاب، وعلى الصعيد الإقليمي دعا المسئول الصيني مصر إلى استغلال دورها المحوري والرائد في تعزيز العلاقات الصينية العربية والإفريقية، واصفًا مصر بالدولة ذات الثقل على المستويات العربية والإفريقية والإسلامية وبين دول العالم النامي.





وعلى الصعيد الإقتصادي، أشار المسئول الصيني إلى أن مصر كانت من أوائل الدولة التى دعمت مبادرة الحزام والطريق الصينية مضيفًا بأن العلاقات الإقتصادية المصرية الصينية لديها الكثير من العوامل المهيئة لنموها بشكل مضطرد، كما أشاد بتعدد الوجهات السياحية المصرية مؤكدًا اهتمام الصين بزيادة عدد السياح الصينيين إلى مصر وعلى الصعيد البرلماني، كما دعا السيد/ وانج يانج إلى تعزيز العلاقات المصرية الصينية في شقها البرلماني وهو ما يتلائم مع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.





اصطحب الدكتور على عبدالعال ضيفه والوفد المرافق في جولة داخل مجلس النواب وقام بدخول قاعة المجلس الكبرى وأعطى شرحًا تفصيليًا ثم عقب ذلك تم اصطحاب الوفد الصيني إلى متحف مجلس النواب واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياه النيابية في مصر ثم أعقب ذلك إقامة مأدبة عشاء داخل البهو الفرعوني واستمع الوفد الصيني لشرح حول البهو والثقافة الفرعونية والمصرية.



