رئيس تنظيم الاتصالات: الأرقام التي استخدمتها شركة المبيدات جاءت عن طريق البنوك

قال د. حسام عبد المولى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منظومة مكافحة الحشرات اللي تم الإمساك بها أدلت بالأرقام والبيانات عن طريق البنوك ومن شركات الاتصالات و أصحاب الفواتير والحسابات الكبيرة، لافتًا إلى أن البيانات جاءت بشكل غير رسمي عن طريق بعض الموظفين وأن القضية ستأخذ شكل أكبر ولن نكتفي بقضية إزعاج مواطنين.





وأضاف حسام عبد المولى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر قناة "دي إم سي" إن هناك موظفين تقوم بإبلاغ الشركة التي تم الإمساك بها عن أصحاب الحسابات الكبيرة و الشريحة القادرة على دفع الأموال، مشيرًا إلى ان الحكم جاء بسبب إنشاء شركة اتصالات غير مشروعة جانب من جوانب اللي اتحكم عليهم والجانب الآخر استعمال المعلومات عن المواطنين واستخدامهم لإزاعجهم والترويج للسلع الخاص بهم.





وأوضح حسام عبد المولى أن الرسائل إذا جاءت من أرقام مجهولة مصدر من المنطق أن تكون غير صحيحة، وشدد على وجود رقابة على أي مصدر أو أي شركة تستعمل هذا الأسلوب وإزعاج المواطنين.



