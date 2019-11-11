حبس تاجري مخدرات عثر بحوزتهما على هيروين

أمرت نيابة السلام بحبس تاجري مخدرات عثر بحوزتهما على هيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمنطقة اسبيكو ـ دائرة القسم تمكنت من ضبط سائق يحمل جنسية احدي الدول العربية وعامل حال استقلالهما سيارة عثر بحوزتهما علي 15 جراما من مسحوق الهيروين المخدر و2 سرنجة بداخلها سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر و2 هاتف محمول.



واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

