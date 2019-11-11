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حوادث

حبس خادمة سرقت شقة مخدومتها بالنزهة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة
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محمد العيسوى
أمرت نيابة النزهة بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة شقة مخدومتها.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من ربة منزل قررت باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى 600 جنيه و2 هاتف محمول وكاميرا ديجيتال وعملات معدنية قديمة

من داخل الشقة سكنها ، ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة .

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل الى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها تم ضبطها

واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.
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