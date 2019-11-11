AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلال 24 ساعة .. جهود قطاع أمن المنافذ في مجال ضبط جرائم التهريب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح
قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة بحملات أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (4) قضايا تهريب مواد مخدرة.

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (51) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائى).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1293) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (344) حكما قضائيا متنوعا.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن المنافذ في 24 ساعة.. تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

ضبط أكثر من ألفي قضية تنقيب وتعد على أرض آثار و20 قضية تهريب

ترشيحاتنا

عريس يقتل زوجته وينتحر لإعجابها بممثل شهير.. صور

بـ فستان أصفر كنارى.. منة فضالى تهنئ صديقها فى عيد ميلاده

صورة نادرة تجمع هيثم أحمد زكي ووالده وفاروق الفيشاوى.. شاهد

بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقبلوني بيه ولا اعتزل الغناء .. رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره

شديد الوسامة.. الإفتاء: أبولهب كان جميلا شديد الاحمرار.. والأفلام شوهت صورته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور

جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور