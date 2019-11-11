خلال 24 ساعة .. جهود قطاع أمن المنافذ في مجال ضبط جرائم التهريب

قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة بحملات أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:





ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل).





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (4) قضايا تهريب مواد مخدرة.





و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (51) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائى).





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1293) مخالفة مرورية متنوعة.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (344) حكما قضائيا متنوعا.





و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا متنوعة .



