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أخبار البلد

الغبي يعتقد أنه أذكى من اللى حوله.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:16 م
فرج عامر
فرج عامر
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سيد احمد
نشر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وغرد فرج عامر "‏الغبي دائما هو من يعتقد انه اذكى ممن حوله".

ويذكر ان المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة طالب اتحاد الكرة بقيمة مرتب وعلاج لاعبي الفريق ناصر ماهر وفوزي الحناوي، بعد إصابتهما مع المنتخب الأوليمبي.

واصيب ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي أمس في المباراة التي جمعت مصر بمنتخب مالي، أما فوزي الحناوي فقد تعرض لكسر في وجه القدم أثناء معسكر المنتخب.
الغبي يعتقد أنه أذكى من اللى حوله.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد
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