أحمد موسى: مخابرات تركيا تعمل مع داعش وهي من فجرت الطائرة الروسية في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المخابرات التركية تعمل مع تنظيم "داعش" لتنفيذ عمليات إرهابية لتفجير الطائرات، لافتا إلى أنها كانت وراء تفجير الطائرة الروسية في مصر عام 2015.





وطالب "موسى"، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بفتح تحقيق عن طائرة مصر للطيران عام 2016 التي سقطت أثناء قدومها من فرنسا.





ولفت إلى أن هناك أربعة أشقاء من أصول لبنانية وينتمون لتنظيم داعش وهم: عامر وخالد ومحمود وطارق الخياط، لافتا إلى أن "طارق" كان ضمن تنظيم داعش في سوريا؛ وكانت له اتصالات مع أشقائه.





وأكمل: "خالد ومحمود يعيشان في أستراليا وتم القبض عليهما بتهمة التخطيط لتفجير الطائرة الإماراتية في رحلتها من سيدني إلى ابو ظبي عام 2017 أما عامر يعيش في لبنان وتم القبض عليه أيضا .



