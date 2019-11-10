AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أنتم نازحون ولا حق لكم في الجنسية.. إعلامية كويتية تشن هجوما عنيفا على "البدون"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:15 م
الإعلامية الكويتية
الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد
Advertisements
مـــيـــــس رضــــــــــــا
رفضت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، مصطلح "البدون الكويتيون" الذى يتم ترويجه على نطاق واسع داخل الكويت، لافتة إلى أن البدون هم النازحون من دول أخري أو من لا جنسية لهم ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية .

وأوضحت " الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أنه لابد من تصحيح المفاهيم فلا يصح ارفاق كلمة بدون مع الكويت فالأخيرة تعنى ابناء الوطن الأصليين، والأول مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن سبب وجودهم الحكومة التى سمحت بدخول أشخاص منهم في التشكيل الحكومى من خلال تجنيس البعض وهم لا يستحقون الجنسية قانونيا.

وأشارت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن الجهاز المركزى لمعالجة اوضاع المقيمين بشكل غير قانوني، الذي يرأسه صالح الفضالة يقوم بدور فعال فى الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية في ضوء ما يمتلكه من قاعدة معلومات وبيانات، مشيرة إلى أن النازحين الذين يدعون أنهم "بدون"، موجودون في الكويت ومخالفون لقانون الإقامة رغم اهتمام الدولة بهم بتقديم كافة الخدمات لهم على كافة المستويات.

وردت "الرشـــــيد"، على مزاعم يروجها البعض بأن من خرجوا بساحة الإرادة هم من "البدون"، نافية صحة ماتردد بشأن هذا ومؤكدة، أن التجمع كان لأبناء الكويت من الطبقة الوسطى خروجا على الفساد الذى استشري، لافتة إلى المطالبات التى نادت بالعفو الشامل عن النواب الهاربين لتركيا خرج من الذين يدعون أنهم "بدون".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير الكويت يصدر مرسوما بشأن الداعية نبيل العوضي

ترشيحاتنا

ربنا يحميك مع انك زمالكاوى .. أشرف زكى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

سبب رفض ليفربول الإقامة في الفنادق القطرية .. وتحذير تميم من التقاط صور مع محمد صلاح

نوكيا تعود من جديد بـ هاتف مميز وسعر خرافي

شاهد.. الدماء تغطي أقدام محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نادي إنبي يكشف موقفه من بيع أسامة جلال لـ النادي الأهلي

الخسائر كبيرة.. تعليق أحمد موسى على غرق مول بـ دبى.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور

جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور