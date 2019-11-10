أنتم نازحون ولا حق لكم في الجنسية.. إعلامية كويتية تشن هجوما عنيفا على "البدون"

رفضت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، مصطلح "البدون الكويتيون" الذى يتم ترويجه على نطاق واسع داخل الكويت، لافتة إلى أن البدون هم النازحون من دول أخري أو من لا جنسية لهم ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية .



وأوضحت " الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أنه لابد من تصحيح المفاهيم فلا يصح ارفاق كلمة بدون مع الكويت فالأخيرة تعنى ابناء الوطن الأصليين، والأول مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن سبب وجودهم الحكومة التى سمحت بدخول أشخاص منهم في التشكيل الحكومى من خلال تجنيس البعض وهم لا يستحقون الجنسية قانونيا.



وأشارت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن الجهاز المركزى لمعالجة اوضاع المقيمين بشكل غير قانوني، الذي يرأسه صالح الفضالة يقوم بدور فعال فى الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية في ضوء ما يمتلكه من قاعدة معلومات وبيانات، مشيرة إلى أن النازحين الذين يدعون أنهم "بدون"، موجودون في الكويت ومخالفون لقانون الإقامة رغم اهتمام الدولة بهم بتقديم كافة الخدمات لهم على كافة المستويات.



وردت "الرشـــــيد"، على مزاعم يروجها البعض بأن من خرجوا بساحة الإرادة هم من "البدون"، نافية صحة ماتردد بشأن هذا ومؤكدة، أن التجمع كان لأبناء الكويت من الطبقة الوسطى خروجا على الفساد الذى استشري، لافتة إلى المطالبات التى نادت بالعفو الشامل عن النواب الهاربين لتركيا خرج من الذين يدعون أنهم "بدون".

