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ثقافة

قصور الثقافة تطلق القافلة الثانية للدمج الثقافي بمطروح

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:18 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تنطلق غدا أولى فعاليات القافلة الثقافية الثانية لثقافة الطفل متوجهة لمرسى مطروح التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الفترة من ١٠ وحتى ١٨ نوفمبر الجاري استكمالا لمشروع الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية بهدف خلق تبادل ثقافى للتراث والعادات والتقاليد.  

تستهدف القافلة مدن سيدى برانى، النجيلة، مطروح ويتضمن برنامج القافلة ستة ورش حكى وهى "الأمثال الشعبية مرآة الشعوب، قصص من الأدب الفرنسي، حقوق الطفل منها التعليم وعدم التمييز، أطفالنا بين متعة الألعاب الشعبية وزحف الألعاب الإلكترونية، أعشاب الصحراء والفوائد العلاجية، قصة من الأدب الشعبى الروسى" بالإضافة لتنفيذ  ٣٥ ورشة فنية تتنوع بين حلى وحرف بيئية وفنون تشكيلية، خزف، جداريات، رسم بالفلوماستر، تشكيل بالصلصال وغيرها، إلى جانب ورشة لتصنيع عرائس ماريونت للمخرج عمرو حمزة ينتج عنها  مسرحية عرائس تعرض فى حفل ختام القافلة لتدشين نتاج الورش. 

جدير بالذكر أن القافلة الثقافية الأولى نفذت الشهر الماضي فى الفترة من ١٥ وحتى ٢٥ أكتوبر لأطفال أسوان تزامنا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل.
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