أحمد موسى: تريليون و300 مليار جنيه إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال 5 سنوات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ تريليونا و300 مليار جنيه خلال 5 سنوات، لافتا إلى أنه توجد 70 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة تقدر بـ 70 مليار جنيه، موجها حديثه لمنظمات حقوق الإنسان الممولة، قائلًا "مش ده حقوق الإنسان ! ولا لازم ندافع عن حق الإرهابي والخاين والممول !".





وأشار إلى أنه تم فحص 52 مليون مواطن في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، كما تم فحص 10.7 مليون من طلاب المدارس في مبادرة الرئيس السيسي للقضاء فيروس سي.



