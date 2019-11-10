من مصر إلي موريتانيا.. علماء وباحثون يناقشون أبحاثا عن الأثار الإسلامية..صور

شارك عدد كبير من علماء وباحثي الآثار في جلسة مهمة عن العمارة الإسلامية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الـ 22 لإتحاد الأثريين العرب أمس الأحد وذلك في مقر الإتحاد في الشيخ زايد، وشهدت نقاشات حول 6 أبحاث أثرية من مصر وعدد من الدول العربية.



الجلسة جاءت برئاسة أ.د.جمال عبد الرحيم أستاذ العمارة والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة وأ.د.إبراهيم طاحون، وتنوعت الأبحاث التي تمت مناقشتها فيها، ومنها المآذن التوأمية فل العمائر الإسلامية في مصر للدكتور مجدي عبد الجواد علوان،والامتداد العمراني لقاهرة المعز بعهد عبد الناصر محمد بن قلاوون من باب زويلة إلي باب الوزير.



وبحث عن الخانات العثمانية الباقية في مدينة معرة النعمان"دراسة تاريخية أثرية" للدكتور وليد عبد الرحمن الأخرس من سوريا،وبحث عن قصر سباهي في الإسكندرية"دراسة أثرية معمارية فنية" للدكتورة مروة أحمد محمد خليفة.



كما قدم بحث بعنوان أضرحة مدينة ولاتة الموريتانية"دراسة أثرية معمارية" للباحث عبد الرحيم حنفي وأ.د.محمد الكحلاوي،وبحث عن دار التوقيت"المؤقتخانة"العثمانية في إسطنبول"دراسة أثرية مقارنة" للدكتورة هبة حامد عبد الحميد محمود.



من جانبه قال د.جمال عبد الرحيم أن الأبحاث تنوعت حول العمارة والفنون الإسلامية، في موضوعات تثري المكتبة الأثرية العربية وتفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين في علم الأثار الإسلامية.



وقال:الأبحاث تضمنت عصورًا متنوعة ما بين مملوكي وعثماني وحديث، وأقطار متعددة ما بين مصر وسوريا واليمن، وهو ما يسهم في الدفع نحو الحفاظ على الهوية العربية والروابط بين حماة الحضارة على مستوى الوطن العربي.