عادل عياد: التعاون للبترول تنتج 85 ألف طن زيوت سنويا

أكد المحاسب عادل عياد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تمتلك ثلاثة مصانع لإنتاج وتعبئة الزيوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 85 ألف طن سنويا.



وأضاف "عياد خلال احتفالية مرور 85 عاما على إنشاء الشركة، أن هناك ثلاثة معامل كيميائية تخدم مصانع الإنتاج حاصلة على شهادة الأيزو، موضحا أن الشركة تعمل بصفة مستمرة على رفع الكفاءة والإنتاجية، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وأنظمة العمل والنقل والتعبئة والتخزين.



وأكد أن الشركة لديها ثلاثة مصانع لإنتاج وتعبئة الكيماويات على أعلى مستوى تقني وفني، ويخدم المصانع، ثلاث معامل كيميائية، تقوم بمهام ضمان الجودة، إضافة لإدارات متخصصة بالبحوث والتطوير تعمل على استحداث منتجات جديدة؛ لتلبية احتياجات السوق المصري من منتجات العناية بالمنزل والكيماويات المتخصصة.