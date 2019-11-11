وزير الصناعة: مصر تمتلك فرصا واعدة بقطاع الغزل والنسيج.. وبرلمانيون: استغلال أصول الدولة في تطوير القطاع ضرورة.. ومطالب بإعادة توزيع مهام وزارة قطاع الأعمال مرة أخرى

صناعة البرلمان: ضرورة تطوير مصانع الغزل والنسيج لزيادة الانتاج

اقتصادية النواب تطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية لإعادة مملكة الغزل والنسيج

نائب يطالب بإعادة توزيع الشركات القابضة على الوزارات المختصة لحل أزمة الغزل والنسيج



أكد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة فى مجال الغزل والنسيج، وتعد إحدى الدول الرائدة فى هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.



وأشار نصار في تصريحات له أمس إلى أن تنمية هذا القطاع تأتى على رأس أولويات الوزارة حاليا باعتباره أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى والموفرة للآلاف من فرص العمل اللائقة سنويا.



وأكد نصار على أهمية المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية فى التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ومختلف شركائها على المستويين الإقليمى والعالمى.



وأوضح أن وزارته تحرص على توفير كافة أوجه الدعم لمشروعات التصنيع المشترك بين مصر وكندا بصفة خاصة ومع مختلف دول العالم بصفة عامة.



وبدوره، طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة حل مشاكل قطاع الغزل والنسيج التابع للقطاع العام، لافتًا إلى أن مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة للقطاع الخاص ناجحة ولا توجد بها مشاكل.



وقال البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع العام للغزل والنسيج به العديد من المشاكل في مناطق عديدة مثل المحلة وحلوان وغيرها والتي تتطلب تطوير كبير في الآلات والماكينات الخاصة بالمصانع مواكب حركة تطور العصر وزيادة الإنتاج.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الحكومة كانت قد صرحت عن خطتها منذ 4 سنوات لتطوير قطاع الغزل والنسيج ولكن حتي الان لم تقوم بهذا التطوير على أكمل وجهه وبناء عليه قام البرلمان باستدعاء أكثر من مرة وزير قطاع الاعمال بشأن هذا الأمر ومازالت المناقشات سارية.



وفي السياق ذاته، طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة استراتيجية من أجل تطوير قطاع الغزل والنسيج التي كانت أهم الصناعات المصرية التي قامت عليها النهضة في السابق.



وأضاف " السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتطوير قطاع الغزل والنسيج في السابق والبرلمان أيضا من جانبه طالب كثيرًا ولابد أن تقوم الحكومة بواجبها من اجل تطوير هذا القطاع الذي يشهد خسائر.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن لابد أن يكون هناك أفكار خارج الصندوق لانتشال هذا القطاع من الخسارة إلى المكسب من خلال استغلال أصول الدولة في تطويرها وبيع الأراضي الغير مستقلة في إحداث تطوير شامل في مصانع الغزل والنسيج مما يعيد مجدها من جديد.



كما طالب النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إعادة توزيع الشركات القابضة التابعة حاليًا لوزارة قطاع الأعمال لكي تتبع الوزارات المعنية مثل القابضة للسياحة التي من المفترض أن تكون تابعة لوزارة السياحة وغيرها.



وأضاف " الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم خلال الفترة السابقة بمشروع قانون لتعديل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال ونقل شركات القابضة لكي تكون مسؤولة من الوزارات المختصة بها، لافتًا إلى أن مصانع الغزل والنسيج من المفترض أن تكون تابعة لوزارة الصناعة حتي يتم الاهتمام بها على أكمل وجه.



وأوضح النائب أن مصانع الغزل والنسيج تحتاج إلى تطوير كامل من حيث الآلات والماكينات وغيرها حتى تضيف عوائد إيجابية لخزينة الدولة، مؤكدًا أن اعادة توزيع هذه الشركات مرة أخرى يحل مشاكلها ويطورها بشكل كبير.