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فن

عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:43 م
عمر خيرت فى معرض
عمر خيرت فى معرض انشودة الفرح
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عمرو سيد
افتتح منذ قليل الموسيقار العالمي عمر خيرت، معرض أنشودة الفرح للفنانة التشكيلية مي حشمت وذلك بقاعة بيكاسو بالزمالك بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع وبعض الفنانين التشكيليين. 

وكان عمر خيرت قدم حفلا غنائيا فى دار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية أمس وافتتح حفله على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بعزف مقطوعة "العرافة والعطور الساحرة" وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وقال خيرت: "النهاردة أعظم يوم في تاريخ البشرية لأن انهاره ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن المفترض أن يقدم خيرت عددا من المقطوعات الاخرى منها :"هي دي الحياه"، و"خلي بالك من عقلك" و"امتى الزمن يسمح با جميل"، و "في هويد الليل" وغيرها.

يذكر أن افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازفا و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور
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