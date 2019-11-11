حوادث وضحايا في يوم.. ربة منزل تنهي حياتها بـ الحبة القاتلة في كفر الشيخ.. مصرع عريس قبل زفافه بالأقصر

-العثور على جثة سيدة أمام دورة مياه مسجد في الدقهلية

-صدمة وحزن.. النيابة تصرح بدفن ضحايا بالوعة الصرف الصحي في المنوفية





شهدت إحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، وأقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بتناولها مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، وصول هـ.ع.ي 35 سنة، ربة منزل، ومقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، تُعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية، لتناولها مادة سامة.



وكشفت تحريات المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، أن المتوفاة تُعاني من مرض نفسي وتتردد على العديد من الأطباء لعلاجها، وتناولت حبوب حفظ الغلال، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



وبتوقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة سكتة قلبية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 9545 لسنة 2019، إداري مركز سيدي سالم، وتولت النيابة التحقيق.





فيما عثر أهالي مدينة الكردى بالدقهلية على جثة سيدة ملقاة امام دورات مياه مسجد ابى جبهة بالمدينة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى بعثور عدد من الأهالى على جثة لسيدة ملقاة أمام دورات مياه بمسجد أبي جبهة بالمدينة.



وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى هانم حسبو ٥٤ سنة وبها إصابة فى الرأس وملقاة أمام دورات المياه.



وبسؤال الأهالي أكدوا أنها كانت بدورة مياه السيدات بالطابق الثانى للمسجد، لكن قدمها انزلقت وسقطت من الدور الأول، مما أدى إلى إصابتها التى أودت بحياتها وبسؤال شقيقها متولى ايد ذات المضمون ولم يتهم أحدا .



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت سلسيل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.



كما شهد محيط مستشفى تلا العام بمحافظة المنوفية، زحامًا شديدًا من أهالي المتوفين الذين سقطوا داخل بالوعة صرف صحي، ولقوا حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ أحد العاملين؛ بعد استغاثته بالمارة لإنقاذه من الغرق داخل البالوعة.



والمتوفون هم "رضا كرم عمار"، 30 سنة، "هاني الجمل"، 32 سنة، و"محمد عبده خفاجة"، 40 سنة، و"محمد عيد البيومي"، 40 سنة، جثة هامدة، وإصابة كل من "محمد العبد"، 40 سنة.



وسيطرت حالة من البكاء والنحيب على المتواجدين أمام مشرحة المستشفي أثناء تسلم أهالي الضحايا جثث ذويهم.



كان اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بسقوط ستة أشخاص داخل بالوعة صرف صحي بمركز تلا، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي استخرجت جثث الضحايا، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن جثثهم.



وفى سياق متصل "أول فرحة أبوه" بهذه الكلمات بدأ المواطن "أحمد يوسف جابر" أحد مواطني نجع الطويل بالأقصر تعليقا على مصرع عريس أثناء توزيعه دعوات "كروت" زفافه، مشيرا إلى أن "أحمد عمر الناصح" المتوفى كان شابا ذا خلق وطيب القلب ومحبوبا بين جميع أقرانه بالمنطقة وكان أكبر أشقائه.



وأضاف أنه يوم الحادث بالأمس توجه بعد صلاة العشاء إلى أصدقائه فى جميع المناطق المجاورة لهم لتوزيع دعوات زفافه المقام الأربعاء القادم، وفى تمام الساعة العاشرة مساءً استقل دراجة بخارية للتوجه إلى مركز الزينية لاستكمال توزيع الدعوات على أصدقائه، وعند مروره بطريق العوايدة غير الممهد والموازى لطريق المطار اصطدم بجرار زراعى أودى بحياته فى الحال وتم دفن جثمانه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وقد شيع الآلاف من مواطني مدينة الأقصر الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد ودعوات منهم بالصبر لوالديه.



وكان تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بمصرع "أحمد عمر الناصح" 29 سنة ومقيم بنجع الطويل بمنطقة الكرنك بالأقصر، وذلك إثر حادث مرورى أثناء استقلاله دراجة بخارية لتوزيع دعوات زفافه وتحرر محضرا بذلك وتم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولى وتم استخراج تصريح النيابة بالدفن.