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منوعات

عرائس داعش.. قنابل أبو بكر البغدادي المؤقتة.. تعرف عليها.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تحول معسكر مليء بعرائس داعش وأطفالهن إلى "خلية ارهابية صغيرة" على رغم مقتل زعيمها أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية الشهر الماضي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوجد أكثر من 70،000 شخص ، معظمهم من النساء والأطفال، محتجزين بسجن الهول في شمال شرق سوريا، يشتبه في أن الآلاف منهم من عائلات مقاتلي داعش.

وتسبب الغزو التركي في استنزاف الحرس الكردي المتواجد بسجن الدواعش، وتزايدت جرائم القتل داخل المعسكر.

"سنقتلك عن طريق ذبحك. سوف نذبحك.. كلمات رددها صبي داعشي يبلغ من العمر عشر سنوات لقناة سكاي نيوز حيث استطرد قائلًا ،" التفت إلى الله بتوبة صادقة على أمل أن يخلصك من أمراضك ".

وأوضحت الصحيفة أن الأطفال الدواعش ، والكثير منهم أوروبيون، يمشون في المعسكر القاسي بلا مرافق سوى أمهاتهم المتطرفات.

ورفضت العديد من النساء التحدث إلى المذيع ، بينما كانت أخريات حازمات في قناعاتهن.

وعندما سئلت سجينة داعشية عن رأيها في وفاة البغدادي ، صرخت قائلة: "الدولة الإسلامية باقية!" الدولة الإسلامية باقية!

وقال الأكراد بعد أيام قليلة من الغزو التركي ، إن المئات من عرائس داعش وأطفالهن هربوا من معسكر آخر في بلدة تسمى عين عيسى بالقرب من الحدود.

وأفادت عدة تقارير أخرى حول فرار الرجال المرتبطين بتنظيم داعش من السجون.
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