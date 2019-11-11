فتح أبواب "القومي للبحوث الفلكية" أمام الجمهور.. والسبب ظاهرة

يستقبل اليوم المعهد القومي للبحوث الفلكية، الجماهير لمشاهدة ظاهرة فلكية نادرة من نوعها وهي عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، وذلك بدءا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساءا.



وكان أكد الدكتور جاد القاضي رئيس معهد الفلك، أن المعهد يُنتظر حدوث ظاهرة نادرة وهي عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس والتي يقوم المعهد بدراستها ومتابعتها، فلم تحدث منذ ما يزيد على 10 سنوات ومن المفترض أن تحدث يوم 11 نوفمبر الجاري.



وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الظاهرة تعد حدثا فلكيا نادرا وستشهده مصر وشعوب دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظم قارات أوروبا وأفريقيا والأمريكتين ماعدا ألاسكا.



وأشار القاضي إلى أن المعهد سيستقبل الجمهور لمشاهدة الظاهرة من خلال مرصد حلوان باستخدام التلسكوب الشمسي، حيث يستعد لانتظار الآلاف من المواطنين، موجهًا النصيحة للجميع بعدم التحديق في قرص الشمس بالعين المجردة.



وتابع: "يمكن للمواطنين مشاهدة هذه الظاهرة، من خلال استخدام المناظير الفلكية الخاصة المزودة بالمرشحات الشمسية لحماية العين من أضرار أشعة الشمس المباشرة أو غير المباشرة، وإسقاط صورة الشمس بواسطة المنظار على ورق أبيض".