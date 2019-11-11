شركة صينية تكشف عن بيك آب وشاحنة كهربائيتين لمنافسة تيسلا

بينما ينتظر العالم كشف شركة تيسلا عن البيك آب الكهربائية الخاصة بها في 21 نوفمبر الجاري، كشفت شركة أخرى مقرها كاليفورنيا عن بيك آب وشاحنة كهربائيتين، ونحن نتحدث هنا عن الشركة الصينية الناشئة نيورون التي تأسست عام 2017، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع في معرض تشاينا الدولي 2019 في شنغهاي، كشفت عن T/One بيك آب وشاحنة Torq الكهربائيتين.



وإذا انتهى بهم المطاف إلى الإنتاج بشكل موسع، فإنهما سيكونان منافسين للبيك آب والشاحنة الكهربائيتين من تيسلا، فـ T / One هي بيك آب تم تصميمها للاستخدام التجاري والشخصي، بينما تم تطوير شاحنة Torq لتكون الحل الكهربي في مجال النقل التجاري، وتعتمد كليهما على منصة معيارية تركز على التنوع، حيث تتميز بهيكل قابل للضبط، مما يتيح للمستخدم إمكانية توصيل وفصل مكونات الجسم القابلة للتبديل بسهولة، وبالتالي، تغيير مظهر السيارة ووظائفها.



ووفقًا للشركة، فإن مجموعة توليد القوة الكهربائية تعمل على تقليل مركز الثقل، مما يوفر قيادة أسهل، كما تأتي الشاحنة بمقصورة محولة إلى الأمام لزيادة رؤية سائقها إلى أقصى حد، بالإضافة إلى سعة شحن داخلية رحبة، وبدون الخوض في التفاصيل، تقول نيورون أن البيك آب تمتلك مزايا ثورية مثل غطاء صندوق خلفي من الألواح الشمسية القابلة للإزالة وغير ذلك.



أما بالنسبة للتصميمات الداخلية، فهي مثيرة للاهتمام مثل التصميم الخارجي، حيث تتميز البيك آب والشاحنة بإطلالة جيدة بزاوية 360 درجة بفضل كاميرات لاسلكية متصلة بشاشة السائق، ولا تحتويان على أي مقابض أو أزرار، ومن الواضح أن السؤال الأهم الآن، هو متى ستتحول هذه النماذج الأولية إلى نماذج إنتاجية يمكن للناس شراءها بالفعل، سننتظر لنرى.