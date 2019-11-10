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أخبار العالم

تظاهرات انفصالية في إيران.. نيران لبنان والعراق تكوي طهران.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تظاهرات في إقليم الأحواز العربي في إيران.

وخرجت تظاهرات أحوازية تطالب بالانفصال عن إيران بسبب التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عرب الأحواز.

وقالت وسائل إعلام أحوازية إن التظاهرات اشتعلت بسبب وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري صاحب الـ30 ربيعا، اليوم الأحد، وذلك بعد خروجه من السجن بفترة قليلة، وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطء بواسطة السم.

كان ذلك في الوقت الذي تسعى فيه طهران باستماتة إلى قمع وإنهاء التظاهرات في لبنان والعراق، التي خرجت ضد نفوذ النظام الإيراني بها.

واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.
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رحيل الشاعر الوطني الأحوازي حسن الحيدري| ومصادر: الاستخبارات الإيرانية متورطة

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