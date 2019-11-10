تظاهرات انفصالية في إيران.. نيران لبنان والعراق تكوي طهران.. فيديو

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الأحواز نجيبه والشط ما يبرد.

( الأحواز نجيبه = سنسترد الأحواز ) pic.twitter.com/LPZ93oK9Zd — محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 10, 2019

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تظاهرات في إقليم الأحواز العربي في إيران.وخرجت تظاهرات أحوازية تطالب بالانفصال عن إيران بسبب التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عرب الأحواز.وقالت وسائل إعلام أحوازية إن التظاهرات اشتعلت بسبب وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري صاحب الـ30 ربيعا، اليوم الأحد، وذلك بعد خروجه من السجن بفترة قليلة، وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطء بواسطة السم.كان ذلك في الوقت الذي تسعى فيه طهران باستماتة إلى قمع وإنهاء التظاهرات في لبنان والعراق، التي خرجت ضد نفوذ النظام الإيراني بها.واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.