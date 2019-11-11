عِشرة السنين.. أحمد سليمان يهنئ أحمد فتحي بعيد ميلاده

وجه أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك السابق، رسالة إلى أحمد فتحي قائد المنتخب ونجم الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 35 متمنيا له التوفيق.



ونشر احمد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة له برفقة احمد فتحي وعلق قائلًا " كل سنة وانت طيب يا عشرة السنين ".



ويحتفل أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 35، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984.