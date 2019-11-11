توقف عن تناوله فورا .. المخلل يصيبك بأمراض خطيرة

حذرت هدير جميل، أخصائي التغذية العلاجية، مدمني المخلل والجبن القديمة من تناولها، نتيجة تعرضهم للإصابة بهشاشة في العظام وحصوات في الكلى مثلما أكدث أغلب الأبحاث.



وتابعت هدير جميل، أن ارتفاع نسبة الصوديوم يؤدي إلى فقدان الجسم للكالسيوم، وفقدان مخازن الكالسيوم الموجودة بالجسم، بالاضافة إلى الاصابة بحصوات الكلي.



وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن انخفاض نسبة الكالسيوم تؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام لأنه عنصر مهم في تكوين العظام.

