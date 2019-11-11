أخبار البرلمان| بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع والسيارات مع بداية عام 2020.. و5 اقتراحات برلمانية لحماية محدودي الدخل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة أمس الأحد 11 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
بعد تراجع معدلات التضخم.. برلماني يزف بشرى حول انخفاض أسعار السلع
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة السابقة في إحداث نقلة في المؤشرات الاقتصادية وخير دليل على ذلك شهادة الوكالة الأمريكية بلومبرج بتراجع معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات.
خفض أسعار البنزين وزيادة دعم التموين أبرزها.. 5 اقتراحات برلمانية لحماية محدودي الدخل
كشف النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن تقدمه بمجموعة من الإقتراحات إلى الحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل ، وذلك لمواجهة الاثار الإجتماعية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.
صناعة البرلمان تبشر المصريين.. أسعار السيارات والسلع تنخفض في هذا الموعد
أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تخفيض معدل التضخم في مصر وتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على انخفاض أسعار جميع السلع.
علي عبدالعال يستقبل رئيس الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني
بحفاوة بالغة واهتمام كبير، استقبل على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الأحد، وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني) والوفد رفيع المستوى المرافق له، وجرت جلسة مُفصلة من المباحثات بين الجانبين أعقبها إقامة مأدبة عشاء داخل البهو الفرعوني على شرف الضيف الصيني الكريم.
فرج عامر: وزارة الإنتاج الحربي قادرة على تأهيل مصر لدخول عالم صناعة السيارات
أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، التى أعلن فيها أول نموذج للأتوبيسات الكهربائية المستهدف توطين تصنيعها فى مصر بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة فوتون الصينية وشركة IMUT المصرية وإشارته إلى التعاون المثمر والناجح بين وزارة الإنتاج الحربي والشركات الصينية ودعم سفير دولة الصين لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين فى عدد من المجالات المختلفة والتى شهدت مؤخرًا اهتمامًا من القيادة السياسية للدولتين ومنها مجال توطين تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية فى مصر.
بعد تصريح وزير التموين عن التحول النقدي.. النواب يكشف مستقبل دعم الخبز
بدأ البعض يستفسر عن مستقبل دعم الخبز، بعد مطالبة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من البرلمان بعقد اجتماع مع عدد من اللجان داخل المجلس؛ لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
برلمانى: التأمين الصحى الشامل نموذج مصري غير مسبوق فى قطاع الخدمة الطبية
قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، إن المنظومة الصحية تشهد اهتماما غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل كبير، سواء من خلال مبادرات يتم إطلاقها أو تشريعات تخرج للنور لتحقيق الهدف المنشود.
اقتصادية البرلمان: البنك المركزي يتجه لخفض سعر الفائدة 1%
توقع النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن يتجه البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة إلى 1%، خاصة فى ظل تراجع التضخم إلى أقل معدل له منذ حوالى 10 سنوات.
بعد تراجع معدلات التضخم.. برلماني يزف بشرى حول انخفاض أسعار السلع
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة السابقة في إحداث نقلة في المؤشرات الاقتصادية وخير دليل على ذلك شهادة الوكالة الأمريكية بلومبرج بتراجع معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات.
خفض أسعار البنزين وزيادة دعم التموين أبرزها.. 5 اقتراحات برلمانية لحماية محدودي الدخل
كشف النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن تقدمه بمجموعة من الإقتراحات إلى الحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل ، وذلك لمواجهة الاثار الإجتماعية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.
صناعة البرلمان تبشر المصريين.. أسعار السيارات والسلع تنخفض في هذا الموعد
أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تخفيض معدل التضخم في مصر وتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على انخفاض أسعار جميع السلع.
علي عبدالعال يستقبل رئيس الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني
بحفاوة بالغة واهتمام كبير، استقبل على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الأحد، وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني) والوفد رفيع المستوى المرافق له، وجرت جلسة مُفصلة من المباحثات بين الجانبين أعقبها إقامة مأدبة عشاء داخل البهو الفرعوني على شرف الضيف الصيني الكريم.
فرج عامر: وزارة الإنتاج الحربي قادرة على تأهيل مصر لدخول عالم صناعة السيارات
أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، التى أعلن فيها أول نموذج للأتوبيسات الكهربائية المستهدف توطين تصنيعها فى مصر بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة فوتون الصينية وشركة IMUT المصرية وإشارته إلى التعاون المثمر والناجح بين وزارة الإنتاج الحربي والشركات الصينية ودعم سفير دولة الصين لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين فى عدد من المجالات المختلفة والتى شهدت مؤخرًا اهتمامًا من القيادة السياسية للدولتين ومنها مجال توطين تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية فى مصر.
بعد تصريح وزير التموين عن التحول النقدي.. النواب يكشف مستقبل دعم الخبز
بدأ البعض يستفسر عن مستقبل دعم الخبز، بعد مطالبة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من البرلمان بعقد اجتماع مع عدد من اللجان داخل المجلس؛ لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
برلمانى: التأمين الصحى الشامل نموذج مصري غير مسبوق فى قطاع الخدمة الطبية
قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، إن المنظومة الصحية تشهد اهتماما غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل كبير، سواء من خلال مبادرات يتم إطلاقها أو تشريعات تخرج للنور لتحقيق الهدف المنشود.
اقتصادية البرلمان: البنك المركزي يتجه لخفض سعر الفائدة 1%
توقع النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن يتجه البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة إلى 1%، خاصة فى ظل تراجع التضخم إلى أقل معدل له منذ حوالى 10 سنوات.