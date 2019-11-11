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توك شو

شقيق هيثم زكي: هناك الملايين يتعاطون المكملات ولا نستطيع الجزم أنها سبب الوفاة.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
شقيق هيثم ذكى
شقيق هيثم ذكى
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قسم التوك شو
قال رامي عز الدين شقيق هيثم أحمد زكي من والدته، إن والدي من اشد المحبين لهيثم وكان يتعامل معه مثل ابنه وكان هيثم يتعامل معه على انه ابوه الثاني وإلى الآن، كما أنني كان من الصعب علي رؤية اخي وهو ميت ولكن هذا اخي ويجب أن أكون متواجد.

وأضاف "عز الدين" في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهره الآن" المذاع على قناة "الحدث" أن جميع نجوم مصر كانوا متواجدين وأنني شعرت منهم بالحب المطلق تجاه اخي هيثم ، كان هيثم دائما يشتكي لي من وجود صداع قوى مما يجعله لا يستطيع النوم ولكن هذه كانت مرحلة بسيطة وعاد الي طبيعته مرة أخرى وذهب إلى الجم من جديد وتعامل مع حياته بشكل طبيعي جدا.

وأوضح "عز الدين" أن هيثم لم يقل لي انه يأخد اى مكملات غذائية للجيم أصابتني دهشة شديدة مما قالوه الاطباء لان هيثم كان يقوم بالحفاظ والاهتمام بنفسه كثيرا ، كما ان هناك الملايين يتعاطون هذه المكملات ولا نستطيع القول أو الجزم على أنها هي سبب الوفاة.
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