مشهد مؤسف.. حركة غير أخلاقية من لاعب شاختار بعد تعرضه لهتافات عنصرية

شهدت مباراة فريقي دينامو كييف وشاختار دونستيك في قمة الجولة الرابعة عشر مشهدًا مؤسفًا ، وكان بطله جمهور نادي دينامو كييف وتايسون لاعب شاختار.



أصدرت جماهير دينامو كييف هتافات عنصرية تجاه البرازيلي تايسون لاعب نادي شاختار طيلة أحداث المباراة، الأمر الذي استفز اللاعب ، ورفع الكرة وسددها تجاه مدرجات نادي شاختار ، قبل أن يلتفت ويقوم بحركة غير أخلاقية بإصبعه.



الأمر لم يمر مرور الكرام، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ، ليخرج اللاعب من الملعب باكيًا في مشهد مؤسف في ومتكرر في الملاعب الأوروبية.



وانتهت المباراة بفوز شاختار دونستيك على دينامو كييف بهدف نظيف، ليرتفع رصيد شاختار دونستيك للنقطة 40 في صدارة الدوري الأوكراني.