AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مشهد مؤسف.. حركة غير أخلاقية من لاعب شاختار بعد تعرضه لهتافات عنصرية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
تايسون لاعب شاختار
تايسون لاعب شاختار
Advertisements
إسماعيل محمود
شهدت مباراة فريقي دينامو كييف وشاختار دونستيك في قمة الجولة الرابعة عشر مشهدًا مؤسفًا ، وكان بطله جمهور نادي دينامو كييف وتايسون لاعب شاختار.

أصدرت جماهير دينامو كييف هتافات عنصرية تجاه البرازيلي تايسون لاعب نادي شاختار طيلة أحداث المباراة، الأمر الذي استفز اللاعب ، ورفع الكرة وسددها تجاه مدرجات نادي شاختار ، قبل أن يلتفت ويقوم بحركة غير أخلاقية بإصبعه.

الأمر لم يمر مرور الكرام، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ، ليخرج اللاعب من الملعب باكيًا في مشهد مؤسف في ومتكرر في الملاعب الأوروبية.

وانتهت المباراة بفوز شاختار دونستيك على دينامو كييف بهدف نظيف، ليرتفع رصيد شاختار دونستيك للنقطة 40 في صدارة الدوري الأوكراني.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. واتفورد يحقق أول انتصاراته على حساب نوريتش

الدوري الإسباني.. خافيير أجيري يقود ليجانيس للتعادل مع ريال سويسيداد

الدوري الإيطالي.. تورينو يعود لسكة الانتصارات ويكتسح بيرشيا برباعية

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

الدوري الإيطالي .. ميلان يلعب ويوفينتوس يفوز في قمة الجولة.. فيديو

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة العامة بالسعودية بشأن عاملة عنفت طفلًا في حضانة

اخبار نادي الزمالك اليوم 10-11-2019.. مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة وحقيقة اقتراب عودة معروف يوسف

ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

الحل يقترب.. خطوات مهمة على طريق إنهاء أزمة سد النهضة

ربنا يحميك مع انك زمالكاوى .. أشرف زكى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

على هذا اللاعب.. صراع جديد بين الهلال والنصر فى السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور

جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور