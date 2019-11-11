هيونداي تستعرض أحدث طرازاتها ضمن فعالية خاصة في المملكة.. صور

عرضت شركة هيونداي مجموعة واسعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي أمام نخبة من الصحفيين السعوديين المتخصصين بقطاع السيارات، وذلك أثناء فعالية “يوم مع هيونداي” التي أقيمت في مدينة جدة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتأكيد التزامها بدعم السوق السعودية بأحدث ما توصلت إليه من ابتكارات ومنتجات.



وتم تنظيم الحدث من قبل شركة محمد يوسف الناغي للسيارات، موزع سيارات هيونداي في جدة والمنطقة الغربية، إلى جانب شركتي الوعلان للتجارة، موزع سيارات هيونداي في الرياض والمنطقة الوسطى، وشركة المجدوعي للسيارات، موزع هيونداي في المنطقة الشرقية، ويتيح الحدث الفرصة للصحفيين بإجراء اختبارات القيادة على مجموعة كبيرة من سيارات الشركة في مدينة جدة.



وأكد مايك سونغ، رئيس عمليات شركة هيونداي أفريقيا والشرق الأوسط، أن العام 2019 شهد إطلاق إضافات نوعية من المنتجات الجديدة لشركة هيونداي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشار إلى أن فعالية “يوم مع هيونداي” تشكل فرصة مثالية لاستعراض المزايا المتطورة التي توفرها الشركة على امتداد جميع فئات منتجاتها. وقال: “نود من خلال هذا الحدث تسليط الضوء على مجموعة من منتجاتنا الجديدة التي باتت متوفرة لعملائنا بصالات العرض في المملكة، على رأسها طرازي هيونداي سوناتا، وهيونداي باليسيد الجديدين كليًا”.



وتحتل هيونداي مكانة مرموقة في سوق السيارات السعودية، إذ تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا في المملكة ضمن فئتي السيدان وSUV.



وتواجد في الحدث ممثلين عن المكتب الإقليمي للشركة لشرح أحدث منتجات هيونداي وخططها المرسومة للمستقبل القريب، وقدموا بعض المعلومات ومنتجات الشركة ونتائج مبيعاتها.



وأضاف مايك سونغ: تسعى هيونداي إلى تقديم تغييرات نوعية في كل جيل جديد من طرازاتها، ولا ينطبق ذلك على المنتج وحسب، إنما في إرساء معايير جديدة يتم تبنيها في قطاع السيارات بشكل عام. وقال: “تشهد منتجات هيونداي إقبالًا لافتًا من العملاء في السوق السعودية، بفضل مزاياها التصميمية المقرونة بالجودة والكفاءة، كما أننا نجحنا في استقطاب العملاء بفضل ما ندخله من تقنيات فريدة لمنتجاتنا مثل تقنيات مساعدة السائق، ومزايا الأمان لسياراتنا”.



واختتم سونغ قائلًا: “ستستمر هيونداي بتنفيذ خططتها الطموحة من خلال طرح المزيد من المنتجات التي تلبي تطلعات واحتياجات عملائها في كل مكان، وتضيف المزيد من التنوع في مجموعة طرازاتها لاجتذاب المزيد من العملاء أكثر من أي وقت مضى”.



