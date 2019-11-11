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فن

بـ إطلالة مبهجة.. أروى تتألق في أحدث ظهور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
اروى
اروى
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محمد بدران
شاركت المطربة أروى، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة غريبة.

وظهرت أروى في الصورة وهي ترتدى تيشيرت ابيض ورفعت شعرها لأعلى، واعتمدت فى المكياج على جمال بشرتها.

وعلقت على الصور "الحظ ياتى لمن لا ينتظره والصدفة تاتى لمن لم يتوقعها توافقوني اولا لا".

وتقدم أروى حاليًا برنامج "تحت السيطرة" على قناة "mbc"، من إنتاج شركة "أيدييز تي في بروداكشن"، ويندرج تحت خانة البرامج الحوارية.
بـ إطلالة مبهجة.. أروى تتألق في أحدث ظهور
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