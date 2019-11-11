أيمن نصري: هناك تسييس واضح لملف حقوق الإنسان وتشويه سمعة مصر

أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن هناك تسيس واضح لملف حقوق الإنسان لتشويه سمعة مصر، موضحًا أن جماعة الإخوان عقب ثورة 30 يونيو تنبهت أن ملف حقوق الإنسان يمثل لها المدخل للضغط على مصر سياسيا.



وأضاف أيمن نصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان تحالفت مع قطر وتركيا للحصول على الدعم، كما أن منظمة هيومان رايس واتش أصبحت أداة سياسية للدول التي لها خلاف سياسي مع مصر، مشيرًا إلى أنهم حاولوا رفع قضية على مصر في المحاكم الدولية؛ لأخذ قرار قضائي في مجلس الأمن لإدانة مصر عسكريا وسياسيا ولكنه فشل؛ لأن تقاريرهم وهمية ومفبركة.



ونوه إلى أن مصر نفذت 75% من توصيات جنيف بشأن حقوق الإنسان، وهو أمر جيد جدا وبعض الدول لا تستطيع إنجاز 60%، موضحًا أن مصر توافق على الآلية من حيث الهدف ولكن تعترض على آلية التنفيذ والوقت الزمني.