Revolta Egypt تعلن عن أول مسيرة للسيارات الكهربائية في مصر

أعلنت شركة ريفولتا ايجيبت المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تنظيم مسيرة بالسيارات الكهربائية من القاهرة إلى سهل حشيش لدعم السيارات من هذه النوعية وانتشارها في مصر مؤكدة أنها المسيرة الرسمية الأولي من نوعها وتأتي تحت مسمى Conscious Road وتمر من خلال 5 محطات شحن للسيارات الكهربائية طوال المسيرة من القاهرة إلى سهل حشيش و سنسعي في قسم السيارات ان نوافيكم بالصور و الاخبار اولا بأول لتغطية هذه المسيرة.



وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستمر في تقديم خدمات الشحن الكهربائية بصورة مجانية في الفترة الحالية والمقبلة لحين صدور قرار من وزارة الكهرباء والحكومة المصرية حول تسعير الكهرباء والتعريفة التي ستصدر بخصوص سعر الشحن للسيارات الكهربائية حيث كانت الوزارة قد رفضت قيام الشركات مثل ريفولتا وغيرها ببيع الكهرباء للمواطنين أصحاب السيارات الكهربائية بينما لا تملك هذه الشركات من الأساس حقوق بيع الكهرباء والتي تملكها الوزارة فقط.