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سيارات

Revolta Egypt تعلن عن أول مسيرة للسيارات الكهربائية في مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:21 ص
تسلا
تسلا
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اشرف عطية
أعلنت شركة ريفولتا ايجيبت المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تنظيم مسيرة بالسيارات الكهربائية من القاهرة إلى سهل حشيش لدعم السيارات من هذه النوعية وانتشارها في مصر مؤكدة أنها المسيرة الرسمية الأولي من نوعها وتأتي تحت مسمى Conscious Road وتمر من خلال 5 محطات شحن للسيارات الكهربائية طوال المسيرة من القاهرة إلى سهل حشيش و سنسعي في قسم السيارات ان نوافيكم بالصور و الاخبار اولا بأول لتغطية هذه المسيرة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستمر في تقديم خدمات الشحن الكهربائية بصورة مجانية في الفترة الحالية والمقبلة لحين صدور قرار من وزارة الكهرباء والحكومة المصرية حول تسعير الكهرباء والتعريفة التي ستصدر بخصوص سعر الشحن للسيارات الكهربائية حيث كانت الوزارة قد رفضت قيام الشركات مثل ريفولتا وغيرها ببيع الكهرباء للمواطنين أصحاب السيارات الكهربائية بينما لا تملك هذه الشركات من الأساس حقوق بيع الكهرباء والتي تملكها الوزارة فقط.
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