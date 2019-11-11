ملامح سباق دراما رمضان 2020.. أمير كرارة ينافس بـ الاختيار.. ومحمد رمضان يحضر لـ البرنس

لا صوت يعلو حاليا عن دراما رمضان التى تشغل بال الجمهور والنجوم الذين تأكد حتى الآن مشاركتهم فى السباق الرمضاني وبرغم ضيق الوقت الا ان هناك بعد الاعمال التى لا تزال فى مرحلة التحضير واختيار الابطال والتعاقدات على اعمال للدخول فى السباق الرمضاني.



نرصد فى التقرير التالى ابرز الأعمال التى تم الإعلان عنها والتى يتم التحضير لها.



فالنتينو:

قام الفنان عادل امام باستكمال تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" الذى يخوض به السابق الرمضانى المقبل وذلك بعد ان تأجل منالعام الماضى لعدة اعتبارات وهو العمل الذى يشارك فيه داليا البحيرى ولبلبة وحمدى الميرغنى تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام..



وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "نور عبد المجيد" متزوج من امرأة نكدية تجسدها دلال عبد العزيز، ويعانى من الصراع معها طوال الوقت مما يجعله يفكر بالزواج بأخرى، إلى أن يقابل سيدة تدعى نور تجسدها داليا البحيرى بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.



النهاية:

بينما يعود الى السابق الرمضانى بعد غياب عامين تقريبا الفنان يوسف الشريف من خلال مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف اخراج ياسر سامى والذى من المقرر ان يبدأ فى تصويره خلال الفترة المقبلة بلندن.



تيمون وبومبا:

ويعود أحمد فهمى للظهور مع أكرم حسنى من جديد من خلال مسلسل "تيمون وبومبا" تأليف ايمن وتار وإخراج أحمد الجندى يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة.



أسود فاتح:

وتشارك الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى بمسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ومن المقرر تصوير العمل بين مصر ولبنان وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.



البرنس:

بينما اعلن الفنان محمد رمضان عن مسلسله الجديد والذى يحمل اسم "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك فى البطولة غادة عادل.



الفتوة:

ويشارك الفنان ياسر جلال بمسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان اخراج حسين المنباوى ويشاركه البطولة رياض الخولى ومحمد دياب. وهو العمل الذى يرصد فيه عصر الفتونة.



الاختيار:

وينافس أمير كرارة فى السباق بمسلسل "الاختيار" الذى تدور حول قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد المنسى ويشاركه البطولة أحمد العوضى الذى يجسد دور الارهابى هشام عشماوى والمسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى..



وهناك أيضا بعض الأعمال التى مازالت قيد التحضير ولعل أبرزها مسلسلا يجمع بين على ربيع ومصطفى خاطر من إخراج معتز التونى ولم يتم الاستقرار على عنوانه ولا على فكرته الرئيسية ولكن من المقرر تصويره نهاية نوفمبر القادم ويعقد الفنان أحمد مكى جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للجزء السادس من مسلسل "الكبير قوى"، وكما بدأت ريهام حجاج ومى عز الدين ودنيا سمير غانم وياسمين عبد العزيز جلسات عمل مع المنتج تامر مرسى للوقوف على تفاصيل مسلسلاتهن التى من المقرر عرضها فى السباق الرمضانى القادم.