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فن

مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
تألقت الفنانة مروة ناجي في حفلها الغنائي عبى خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورتة الـ 28.

وقدمت مروة خلال الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، باقة مختارة من أجمل الأغاني تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل، ومنها "حبيت من قلبي، مش هتنازل عنك أبدًا، ساعات ساعات، قال جاني بعد يومين، الله الله ع المستقبل"، وسط تفاعل من جميع الحضور.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة الى جانب 11 سوليست كما تشارك 22 فرقة موسيقية بالمهرجان.
مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور
مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور
مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور
مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور
مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور
مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور
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