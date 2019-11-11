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سيارات

خدمة سيارات مرسيدس بنز .. التوكيل هيوصلك لغاية البيت .. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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خالد محيي الدين
قال المهندس كريم البدري رئيس مجلس إدارة شركة المعادي الهندسية للسيارات، مركز خدمة سيارات مرسيدس بنز والوكيل الحصري لشركة برابوس الألمانية لتعديل سيارات مرسيدس بنز، إن هناك خطة للتوسع في إنشاء فروع لاستيعاب المدن الجديدة، خاصة مدينة الشيخ زايد والتجمع الخامس، لافتا إلي أن ضيق وقت بعض العملاء يدفعهم للقيام بصيانة سيارتهم بالقرب من المنزل أو أماكن العمل.

وأوضح "كريم البدري"، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنهم في صدد عمل مراكز وفروع جديدة لتقديم الصيانة السيارة المرسيدس على نطاق أوسع.

مؤكدا، أنهم قاموا بتجهيز سيارات للقيام بعملية إنقاذ السيارات والقيام بعمليات الصيانة السريعة، نظرا لكون المركبة مجهزة بكافة المعدات اللازمة لذلك الغرض، مش كمبروسر الهواء وغيرها من عدد الطوارئ.

وأشار "كريم البدري"، إلي أن خدمة سيارة الطوارئ تعمل على مدار الـ 24 ساعة للقيام بالصيانات الدورية، أو نقل السيارة لمركز الخدمة إذا لزم الأمر.
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