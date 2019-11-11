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أيمن نصري: الإخوان أسسوا 18 مؤسسة في أوروبا تصدر شهادات مزيفة.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:13 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الذراع التنفيذي للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، وتستقي المعلومات بشأن ملف الحقوق في مصر من طرف واحد وهو منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس وواتش دون الرجوع للدولة المصرية.

وأضاف أيمن نصري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ 6 نوفمبر 2014 في حالة غياب شبه كامل لأنهم لم يردوا على أي تقارير صادرة من المجلس الدولي من ذلك التاريخ، ما أوجد فراغًا استغلته المنظمات الحقوقية المسيسة.

وتابع أيمن نصري، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة الوصل بين الجهات الإدارية في مصر والمجلس الدولي، وكان من الأحرى أن يمثل مصر في الرد على زييف الإخوان والمنظمات التي تدعمها خلال الأعوام الماضية.

وأكد أيمن نصري أن الإخوان أسسوا 18 مؤسسة حقوقية من العدم في أوروبا، كي يعطوا شهادات مزيفة للمجلس الدولي وتأخر الرد المصري أعطى زخما للمجلس الدولى.
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