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مرأة

تصيبك بالسرطان.. 3 مخاطر صحية للسهر وقلة ساعات النوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يرتبط النوم ليلًا بإفراز هرمون الميلاتونين، الذي يزيد إفرازه في الظلام ويقل في وجود ضوء النهار، وعدم النوم الكافي يؤدي إلى نقص إفراز هذا الهرمون.

وكشف موقع healthy عن الأضرار الجسدية للسهر:
هذه أهم أضرار السهر الجسدية:

- ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان:
وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، يرتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي و القولون والمستقيم والبروستاتا لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات ليلًا.

- السمنة وزيادة الوزن
يؤدي السهر لخلل في الشعور بالجوع والشبع، ما يؤدي غالبًا لزيادة الوزن والسمنة، وتشير الأبحاث إلى أن الذين ينامون أقل من 6 ساعات ليلًا هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 30% مقارنة بغيرهم، كما أن السمنة الحاصلة في هذه الحالة قد ترفع من خط الإصابة بمرض السكري!

- التعرض لحوادث القيادة
السهر لساعات طويلة والنوم أقل من 7 ساعات يوميًا، يؤثر على مهام العمل اليومية، ويزيد الخطورة على حياته، نتيجة زيادة فرص تعرضه لحوادث سير بسبب قلة التركيز.
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