مارجريت عازر: السجين يتقاضى أجرا عن عمله داخل السجن

قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب إن قضية الإخواني محمد مرسي، والمتهم فيها عشرات الأشخاص بنفس الاتهامات، ومازالو في السجون يتلقون العلاج ، ومرسي توفي عندما سقط أثناء حديثه مع باقي المساجين في قاعة المحكمة، وهناك تقرير طبي من السجن يثبت هذا وليس كما يدعي الإخوان.



وأضافت مارجريت عازر خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مرسي مات منذ بضعة أشهر وإثارة وفاته في هذا الوقت له بعد سياسي .



وأوضحت مارجريت عازر أن السجين ياخد حقوقه كاملة من العلاج والثقافة والتريض ويحصلون على تعليمهم من داخل السجن ومنهم من حصل على دكتوراه أثناء حبسه، ويوجد في السجون مكتبة وأماكن للعبادة .



وأشارت مارجريت عازر إلى أن السجين يتقاضى أجرا من عمله في المزارع والورش لشراء احتياجاته الإضافية وهذا موثق بالفيديو منن قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.



وأكدت مارجريت عازر أن كل الشكاوى من المساجين لكونهم يريدون النقل. إلى أماكن قريبة من مقر إقامة أهلهم وأضافت أنه تمت محاكمة 31 ظابطا لتعذيب مساجين ومعاملتهم بشكل غير لائق ومنهم من حكم عليه والباقي تم الإفراج عنه، مؤكدة أن هذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر.