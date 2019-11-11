يوم سعيد.. كرم جابر ينشر صوره بصحبة بناته

نشر النجم كرم جابر، صورة جديدة، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».



وظهر كرم جابر برفقة بناته، "مليكة وليلى" أثناء الاجازة وعلق على الصورة قائلًا "يوم سعيد مع حبايبي مليكة وليلى".



وكان اللاعب كرم جابر قد حقق ميداليتان ذهبيتان بالأولمبياد "2004" وبطولة ألعاب البحر المتوسط "2005". وفضيتان ببطولة العالم للمصارعة"2003" وأولمبياد لندن "2012".



وأعلن اللاعب اعتزاله للرياضة والتفرغ للتمثيل وشارك في مسلسل لمس أكتاف مع النجم ياسر جلال، وليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام وياسمين صبري.