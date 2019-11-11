دوخة والعلاج النفسي.. ماكييره الخاص يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هيثم أحمد زكى.. فيديو

كشف الماكيير محمود معوض أن الشعور بالوحدة هو السبب الحقيقى وراء وفاته وأنه كان شخصًا طيبًا فوق أي تصور، وأنه قبل وفاته بأسبوع طلب منه البحث عن أقاربه ‏في الشرقية وأخبره أنه يريد الوصول إليهم بأي طريقة.



وأضاف محمود معوض خلال لقائه فى برنامج شارع النهار والذى يذاع على قناة النهار :"أن هيثم أحمد زكي كان يتعرض الى الدوخة وكان يعالج نفسيا بسبب الوحدة وكان السبب الرئيس للدوخة التى كان يعالج منها على مدار عام كامل هو تقليل أدوية العلاج النفسي والتي تسببت فيه الوحدة.



وأوضح محمود معوض قائلا: أن هيثم كان يشعر باقتراب أجله قبل الوفاة بـ6 أيام، وحلق شعره تمامًا وعندما سأله محمود ‏معوض لماذا حلق شعره رغم أن دوره في الفيلم الذي سيصوره يستدعي وجود شعر رد عليه قائلًا: "إبقى ‏اعملي شعر زي ما عملت في مسلسل علامة استفهام، ومتكلمنيش في الموضوع ده أنا عايز أبقى نضيف كده".‏