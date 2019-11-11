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منوعات

تقبيل مراسلة فى تظاهرات لبنان على الهواء مباشرة.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:47 ص
صدى البلد
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كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر "تويتر"، يرصد موقفا محرجا تعرضت له مراسلة قناة سكاى نيوز، دارين الحلوة، خلال تغطيتها فعاليات الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة لبنان.

بعدما قام متظاهر بتقبيل دارين على الهواء مباشرة أثناء تقديم تغطيتها الإخبارية عن الأحداث، حيث بدأ عليها الاستغراب ثم ابتسمت وتداركت الموقف.

وظهرت مراسلة قناة سكاى نيوز متوترة بعض الشيء، إلا أنها اضطرت للتصرف كأن شيئًا لم يحدث وأكملت تغطيتها للحدث.

يذكر أن المظاهرات اندلعت في شوارع لبنان، يوم الخميس 17 أكتوبر الماضي، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، والغلاء والمطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية.
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