اخبار الفن.. أكلة شعبية شهيرة آخر ما طلبه هيثم أحمد زكي .. أسما شريف منير ترد على منتقديها: بلاش شتيمة بأمي

نشر "صدى البلد" خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الفنية والشخصية عن نجوم الفن، من أبرزها :كشف محمد وطنى مدير أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكى عن بعض التفاصيل قبل رحيله، مؤكدا أن هيثم كان حريصا على ممارسة الرياضة بشكل دائما.حرصت المذيعة أسما شريف منير على نشر رسالة قصيرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجهت فيها رسالة لكل من انتقدها عقب تصريحها عن الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.يصادف اليوم عيد ميلاد 10 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة هدى رمزي وهي ابنة المخرج حسين رمزي وشقيقها المنتج محمد رمزي، وبدأت هدى رمزي مشوارها الفني عام 1974 من خلال مشاركتها في فيلم "الرداء الأبيض"، ومن أبرز أعمالها فيلم "حنفي الأبهة" مع الفنان عادل إمام والفنان فاروق الفيشاوي.نشرت الفنانة جيلان علاء صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيها بلوك شعر يشبه الى حد بعيد تسريحة شعر هنا الزاهد.نشرت الاعلامية شافيكي المنيري زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ترثى فيه زوجها بكلمات مؤثرة بعيد ميلاده.