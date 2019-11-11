أخبار التوك شو.. فى أول ظهور له شقيق هيثم زكى: قلب طيب وشخصيته قوية.. وليفربول الإنجليزى يرفض الإقامة فى الفنادق القطرية لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
قلبه طيب.. شقيق هيثم أحمد زكي يكشف الجوانب الخفية في شخصيته القوية.. فيديو
قال رامي عز الدين شقيق هيثم أحمد زكي من والدته ، إنه علم بخبر وفاة هيثم من والده، وظنه فى اللحظات الأولى كابوسا، مضيفا تربيت وعشت مع هيثم لمدة 6 سنوات، وبعد ذلك أراد والدي أن يأخذنا سويا ولكن والد هيثم كان يعيش هنا وكان من الضرورى وجود هيثم معه، كنا دائما على تواصل مع بعضنا.
سبب رفض ليفربول الإقامة في الفنادق القطرية .. وتحذير تميم من التقاط صور مع محمد صلاح
عرض الإعلامي "محمد الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا يكشف فيه رفض نادي ليفربول الإنجليزي الإقامة في فنادق قطر تضامنًا مع قضايا حقوق العمال، التي يتم انتهاكها في الدوحة.
أحمد موسى: مخابرات تركيا تعمل مع داعش وهي من فجرت الطائرة الروسية في مصر
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المخابرات التركية تعمل مع تنظيم "داعش" لتنفيذ عمليات إرهابية لتفجير الطائرات، لافتا إلى أنها كانت وراء تفجير الطائرة الروسية في مصر عام 2015.
مصطفى يونس: كل الأندية تقبل الناشئين بناء على الوساطة والمحسوبية والفلوس ..فيديو
قال مصطفى يونس، نجم كرة القدم السابق، إن ما قيل منه كان على العامة ولم أكن أقصد به النادى الأهلي، ولكن تم تحريف الكلام للإيقاع بي حتى تحدث فتنة بينه والجمهور.
مصطفى بكري يروي تفاصيل صادمة عن حالة قصر الاتحادية بعد عزل محمد مرسي
قال الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، إنه ذهب في زيارة لقصر الاتحادية بعد عزل "محمد مرسي" وجماعة الإخوان الإرهابية، ليفاجأ بالحالة المزرية التي وصل إليها القصر، وانتشار الروائح الكريهة به.
أحمد موسى: شهادة حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالغنى تكذب تقارير المنظمات الممولة
قال الإعلامى أحمد موسى، إن بعض منظمات حقوق الإنسان الممولة تعمل على تشويه صورة مصر خارجيا.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الناشط السياسى حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالغنى لهما شهادات مهمة تكذب تقارير المنظمات الحقوقية الممولة.
قلبه طيب.. شقيق هيثم أحمد زكي يكشف الجوانب الخفية في شخصيته القوية.. فيديو
قال رامي عز الدين شقيق هيثم أحمد زكي من والدته ، إنه علم بخبر وفاة هيثم من والده، وظنه فى اللحظات الأولى كابوسا، مضيفا تربيت وعشت مع هيثم لمدة 6 سنوات، وبعد ذلك أراد والدي أن يأخذنا سويا ولكن والد هيثم كان يعيش هنا وكان من الضرورى وجود هيثم معه، كنا دائما على تواصل مع بعضنا.
سبب رفض ليفربول الإقامة في الفنادق القطرية .. وتحذير تميم من التقاط صور مع محمد صلاح
عرض الإعلامي "محمد الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا يكشف فيه رفض نادي ليفربول الإنجليزي الإقامة في فنادق قطر تضامنًا مع قضايا حقوق العمال، التي يتم انتهاكها في الدوحة.
أحمد موسى: مخابرات تركيا تعمل مع داعش وهي من فجرت الطائرة الروسية في مصر
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المخابرات التركية تعمل مع تنظيم "داعش" لتنفيذ عمليات إرهابية لتفجير الطائرات، لافتا إلى أنها كانت وراء تفجير الطائرة الروسية في مصر عام 2015.
مصطفى يونس: كل الأندية تقبل الناشئين بناء على الوساطة والمحسوبية والفلوس ..فيديو
قال مصطفى يونس، نجم كرة القدم السابق، إن ما قيل منه كان على العامة ولم أكن أقصد به النادى الأهلي، ولكن تم تحريف الكلام للإيقاع بي حتى تحدث فتنة بينه والجمهور.
مصطفى بكري يروي تفاصيل صادمة عن حالة قصر الاتحادية بعد عزل محمد مرسي
قال الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، إنه ذهب في زيارة لقصر الاتحادية بعد عزل "محمد مرسي" وجماعة الإخوان الإرهابية، ليفاجأ بالحالة المزرية التي وصل إليها القصر، وانتشار الروائح الكريهة به.
أحمد موسى: شهادة حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالغنى تكذب تقارير المنظمات الممولة
قال الإعلامى أحمد موسى، إن بعض منظمات حقوق الإنسان الممولة تعمل على تشويه صورة مصر خارجيا.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الناشط السياسى حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالغنى لهما شهادات مهمة تكذب تقارير المنظمات الحقوقية الممولة.