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تكنولوجيا

Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أطلقت شركة Huawei الصينية سماعاتها اللاسلكية الجديدة والتى تحمل إسم FreeBuds 3 True Wireless earbuds ، وهى سماعة رأس تعمل عن طريق الإتصال بالبلوتوث الجيل الخامس الجديد 5.1.

وبحسب موقع جى إسم آرينا التقنى، تأتى سماعة FreeBuds 3 True Wireless earbuds مشابهة تمامًا لسماعات آبل الجديدة البرو، كما أنها تأتى مقاومة للغبار والماء.

وتعمل السماعة لمدة 4 ساعات كاملة ونصف، أما الغطاء الخاص بها يستطيع شحنها 4 شحنات كاملة ببساطة، والذى يستغرق شحنه مدة 16 ساعة، عن طريق كابل من نوع USB-C.

ويمكن الحصول على سماعات FreeBuds 3 True Wireless earbuds الجديدة مقابل سعر 179 يورو، ما يعادل 3200 جنيهًا مصريًا.
Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور
Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور
Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور
Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور
Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور
Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور
Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور
Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور
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