Huawei تكشف عن سماعات FreeBuds 3.. صور

أطلقت شركة Huawei الصينية سماعاتها اللاسلكية الجديدة والتى تحمل إسم FreeBuds 3 True Wireless earbuds ، وهى سماعة رأس تعمل عن طريق الإتصال بالبلوتوث الجيل الخامس الجديد 5.1.



وبحسب موقع جى إسم آرينا التقنى، تأتى سماعة FreeBuds 3 True Wireless earbuds مشابهة تمامًا لسماعات آبل الجديدة البرو، كما أنها تأتى مقاومة للغبار والماء.



وتعمل السماعة لمدة 4 ساعات كاملة ونصف، أما الغطاء الخاص بها يستطيع شحنها 4 شحنات كاملة ببساطة، والذى يستغرق شحنه مدة 16 ساعة، عن طريق كابل من نوع USB-C.



ويمكن الحصول على سماعات FreeBuds 3 True Wireless earbuds الجديدة مقابل سعر 179 يورو، ما يعادل 3200 جنيهًا مصريًا.