مسئول أمريكي يتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا

أكد مسؤول أمريكي بارز أن عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا، تسببت في تطهير عرقي للأكراد في المنطقة، منتقدًا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب عدم بذلها جهودًا كافية لمنع الهجوم العسكري التركي.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مذكرة داخلية كتبها ويليام روبوك، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم «داعش»، أشار فيها إلى أن الإدارة الأمريكية “لم تُحاول” اتّخاذ تدابير أقوى لعرقلة الرئيس التركي رجب أردوغان عن تنفيذ العملية العسكرية "نبع السلام" في شمال سوريا.



وانتقد روبوك انتقد التطهير العرقي الذي قامت به تركيا والمسلحين الموالين لها، بحق الأكراد في سوريا، والتي “لا يُمكن تصنيفها سوى أنها جرائم حرب أو تطهير عرقي"، وفق الصحيفة الأمريكية.



واتفق كلا من الولايات المتحدة وتركيا على وقف اطلاق النار في سوريا، نظير انسحاب القوات الكردية من الحدود التركية.