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ثقافة

من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف عبد الجواد عبد الباري كبير مفتشين بوزارة الآثار، إن نقل توابيت خبيئة العساسيف تم من خلال فريق عمل متكامل،مشيرا إلي أن الفريق ضم أخصائيين ترميم ومتخصصين فى النقل من المتحف الكبير،وبعد إتمام عملية التغليف المتقن لضمان سلامتها تم إيداعها في المخزن المتحفي.

وقال إن النقل تم بواسطة شاحنتين مجهزتين وتحت حراسة أمنية مشددة مشكلة من شرطة السياحة والأثار بقيادة الرائد محمد بهجت رئيس قسم شرطة السياحة والأثار بالقرنة، ومباحث الأثار والأمن العام وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وعن مقر التوابيت الأخير قال إنها ستستقر في معمل ترميم الأخشاب بالمتحف المصري الكبير، وذلك لإجراء عملية التعقيم اللازمة.

وأضاف:ستتم معالجة أماكن الضعف فيها قبل إجراء عملية الترميم الدقيق عليها،تمهيدًا لعرضها بقاعة خاصة بقاعة تحت اسم "خبيئة العساسيف" بالمتحف الكبير.
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
من العساسيف إلى المتحف الكبير.. تفاصيل رحلة توابيت الخبيئة بأيدي مصرية أمينة.. صور
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