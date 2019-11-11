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اقتصاد

اليوم.. 18 رجل أعمال مصري يشاركون بمؤتمر المستثمرين العرب بالبحرين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:50 ص
مؤتمر المستثمرين
مؤتمر المستثمرين العرب بالبحرين
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ولاء عبدالكريم
أعلن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية أنه سينطلق اليوم الاثنين، فعاليات الدورة 18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، تحت شعار: "الثورة الصناعية الرابعة- بناء المستقبل - الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي".

وينظم المؤتمر اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين ويقام تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ويستمر لمدة 3 أيام.

وأشار وفق بيان له اليوم، إلي مشاركة كل من أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف المصرية وكرم كردي ممثل عن غرفة تجارة الإسكندرية ووفد مصري من 18 شخصية اقتصادية ورجال أعمال بالإضافة إلى عدد من شخصيات اقتصادية عربية ودولية بارزة.

وأضاف أنه سيتم بحث الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية في هذا المجال، وتسليط الضوء على فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعيّة التي تدعم تحقيق الإنجازات الواعدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة لتبنّي الابتكارات التقنية كوسيلةً لدعم مجالات ريادة الأعمال وتعزيز مستويات الإنتاجية.
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