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فن

بعد إصابة رامي جمال.. ما هي أسباب مرض البهاق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
رامي جمال
رامي جمال
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آيه عاطف
أعلن الفنان رامي جمال، منذ قليل إصابته بمرض البهاق عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلى "الفيسبوك"، ونشر تويتة تضمن جميع التفاصيل عن مرضه.

الكثيرون يعتقدون أن الانسان يولد بـ مرض البهاق، لكن في حقيقة الأمر إن أي إنسان مُعرض للإصابة بالمرض، وسبب البهاق غير معروف بالتحديد، ولكن هناك عوامل وراثية وعصبية ومناعية يعتقد بأنها ذات أهمية في ظهور المرض، ففي ثلث الحالات يصيب هذا المرض عدة أفراد في العائلة الواحدة.

كما أن بعض المرضى يربطون حدوث مرض البهاق بحدوث حرق للجلد أو صدمة عصبية نتيجة شدة نفسية أو موت شخص عزيز أو طلاق، ومع أن معظم مرضى البهاق في صحة جيدة فإنّ بعضهم قد يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض التالية "زيادة أو نقص في إفرازات الغدة الدرقية، فقر الدم بسبب نقص فيتامين ب 12، داء أديسون، الثعلبة، التهابات بالعين".
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