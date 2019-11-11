فضائية تركية تقطع البث عن زعيم المعارضة بسبب كشف فساد أردوغان.. فيديو

زعيم المعارضة التركية حصل علي مستندات، تكشف فساد أردوغان وأسرتة ولسة بيقول ❞ها قد حان فتح الصندوق في أشارة علي أنه هيكشف المستندات❝ قناة TRT قطعت عليه البث والمثير للسخرية أردوغان دائما يدعوا الاتراك تحويل مدخراتهم لليرة بينما هو وأسراتة كانوا بيهربوا أمولهم خارج تركيا #سيرك 😁 pic.twitter.com/vWeIX4twB1 — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) November 10, 2019

قطعت فضائية "تي ار تي" التركية التابعة للحكومة، البث المباشر لخطاب زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو أمام البرلمان، حيث بدأ حديثه بكشف فساد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسرته.وظهر زعيم المعارضة التركية في البرلمان التركي، وهو يعلن كشف فساد أردوغان وأسرته، حيث قال: "ها قد حان فتح الصندوق"، في أشارة علي أنه هيكشف المستندات حول اتهامات أردوغان.قامت الفضائية التركية بقطع البث مباشرة عقب تصريح زعيم المعارضة التركية، وذلك حتى لا يعرف الشعب شئ.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتاد على مطالب الشعب التبرع للاقتصاد التركي، وانقاذه في حين يعيش هو وعائلته في فساد مالي.