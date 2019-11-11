أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. مواجهة شرسة بين الكاميرون ومالي



وضعت الخسارة أمام مصر في اللقاء الافتتاحي منتخب مالي الأولمبي أمام هدف وحيد وهو الفوز عندما يواجه نظيره الكاميروني مساء الإثنين على ملعب القاهرة في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالنسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.



مبررات ديارا

الحديث عن خسارة لقاء وليس بطولة ومعاناة بعض لاعبيه من الإجهاد في مواجهة أصحاب الأرض مساء الجمعة الماضي في مستهل مسيرته في البطولة، لم يعد يجد نفعًا للمخضرم فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي حتى لا يجد نفسه خارج البطولة لو خسر هذا اللقاء كما حدث في المشاركة السابقة عندما تعرض الفريق لخسارتين أمام الجزائر ونيجيريا وأخفق في تخطي الدور الأول رغم الفوز على مصر في الجولة الثالثة.



طموح سونج

الفوز الأول وتجاوز التعادل (المحبط) في الدقائق الأخيرة أمام غانا في الجولة الأولى سيكون هدف ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون والطامح بدوره لكتابة أولى سطور تاريخه كمدرب بعد أن صنع اسم عملاق كلاعب في صفوف منتخب "الأسود غير المروضة" في الفترة من 1993 وحتى 2010 وتوج بكأس أمم أفريقيا عامي 2000 و2002 وحقق مركز الوصيف في كأس القارات 2003 في فرنسا.



سيناريو 2003

بذكريات التأهل التاريخي لدورة أثينا 2004 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الكاميرون ’ تعيش الجماهير المالية ’ وعلى وقع التفوق في المواجهتين المباشرتين في هذه التصفيات بالفوز (2 – 0) في ياوندي والخسارة (0 – 1) بالجولة السادسة في باماكو ’ تحيا الجماهير الكاميرونية وكلها أمل في عودة "أشبالها غير المروضة" لهذا التجمع الكبير كأحد 19 دولة فقط في التاريخ الأولمبي حققت الذهب في ظهورها الثاني في سيدني 2000.



الأوراق الرابحة

رغم غياب الرباعي الذهبي موسى سيساكو مدافع باريس سان جيرمان وأمادو حيدرا لاعب لايبزيج الألماني وثنائي ريد بول سالزبورج النمساوي محمد كمارا وسيكو كويتا’ يملك ديارا العديد من العناصر المتميزة كمدافع الصفاقسي التونسي سياكا باكايوكو واليو ديانج لاعب وسط الأهلي وثنائي الخط الأمامي علي ماليه لاعب باليكيسير سبور التركي وإبراهيما كونيه مهاجم هاوجسوند النرويجي.



أما ريجوبيرت سونج المدير الفني للكاميرون فيعاني هو الأخر من بعض الغيابات ، لكنه يمتلك بعض المفاتيح الهامة أبرزها عمر جونزاليس مدافع شامبلي الفرنسي وفيكتور إيكاني لاعب وسط سونديرجسكي الدنماركي بالإضافة لـ فرانك إفينا مهاجم يوردينجين الألماني وصاحب هدف لقاء غانا.