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مرأة

من غير كوافير.. حيلة رخيصة لتقليل شعر الوجه

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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رشا عوني
تعاني الكثير من النساء من مشكلة شعر الوجه ، الذي يفيد جمالها ولا يمكن إخفائها بالمكياج، فيلجأن إلى إزالة شعر الوجه بطرق مختلفة أبرزها الشمع، وهو الطريقة الشائعة التي تفعلها النساء في أي كوافير ، إلا أنه حل مؤقت وبعد مرور أيام قليلة يبدأ شعر الوجه في الظهور مرة أخرى.

يمكنك تجربة الوصفات الطبيعية في آمنة على بشرتك وتمنحك نتيجة فعالة لحل معظم مشاكل البشرة، فهناك عدة وصفات طبيعية تقلل ظهور شعر الوجه في حال المداومة على تطبيقها، وأبرزها وصفة الجيلاتين كما نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة .

المكونات:
ملعقة جيلاتين
ملعقتين حليب

طريقة تحضير الوصفة:
اخلطي ملعقة الجيلاتين مع ملعقتين من الحليب السائل وضعيها لمدة ثواني في الميكروويف، ثم ضعيها على شعر الوجه واتركيه حتى يجف ثم أزيلي الجيلاتين واغسلي وجهك بماء فاتر وبقي الوصفة مرتين أسبوعيا.

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