AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. طموح المنتخب الأولمبي يتحدى غانا للوصول للمربع الذهبي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
Advertisements
ريهام بكير
يسعى منتخب مصر الأولمبي لحصد فوزه الثاني على التوالي في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما عندما يواجه نظيره الغاني مساء الإثنين على ملعب القاهرة الدولي في ختام الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

صدارة مبكرة
يدخل "الفراعنة" هذا اللقاء في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط من فوزهم الثمين على مالي (1 – 0) في الجولة الافتتاحية ، وبفارق نقطتين يحتل "البلاك ستارز" المركز الثاني مناصفة مع الكاميرون بعد أن تمكنوا من اقتناص نقطة ثمينة أمامها في الجولة الأولى عند قلبوا تأخرهم لتعادل بهدف في كل شبكة.

غيابات بالجملة في صفوف الفراعنة
رغبة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في تحقيق هذا الهدف تصطدم بغياب صانع الألعاب ناصر ماهر حتى نهاية البطولة بعد اصابته على مستوى الكتف في لقاء مالي وبات سادس لاعب من الركائز الأساسية تبعده الإصابة عن المشاركة بعد الثنائي محمود مرعي وطاهر محمد طاهر الذي أصيب قبل البطولة مباشرة ومن قبلهم الثلاثي محمد محمود وكريم وليد "نيدفيد" وفوزي الحناوي.

أسلحة مؤثرة للفراعنة
العدد الكبير من الغيابات في صفوف أصحاب الأرض لن تعني الكثير لغريب الذي يملك عدد من المواهب الواعدة بداية من حارس الزمالك محمد صبحي وحتى زميله في النادي مصطفى محمد صاحب هدف الفوز وأفضل لاعب في لقاء مالي مرورًا بـ أكرم توفيق لاعب وسط الجونة ومهاجم الأهلي صلاح محسن ورفيقه في "نادي القرن" رمضان صبحي الذي وصفه تانكو في المؤتمر الصحفي بأنه الأفضل في البطولة.

على الجانب الآخر تبرز العديد من العناصر في منتخب غانا من المحليين أبرزهم مدافع أشانتي كوتوكو محمد حبيب صاحب هدف التعادل الذهبي أمام الكاميرون والمحترفين بقيادة إيفانز منساه لاعب هلسنكي الفنلندي المتوج بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة.

غريب وذكريات غانا
شوقي غريب (60 سنة) المدير الفني لمنتخب مصر يملك خبرات كبيرة مقارنة بقرينه إبراهيم تانكو (42 سنة) حيث قاد منتخب مصر للفوز بالمركز الثالث في مونديال الشباب عام 2001 في الأرجنتين بفوزه على باراجواي (1 – 0) بعد أن خسر في نصف النهائي أمام غانا بثنائية دون رد.

لاعب وسط غزل المحلة المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر عام 1986 كلاعب وأحد نجوم الفريق قبلها بعامين في دورة لوس أنجلوس الأولمبية ، عاد بعد 9 سنوات ورد الاعتبار أمام غانا عندما ساهم كمدرب عام لمنتخب مصر في التفوق عليها بهدف "جدو" في نهائي أمم أفريقيا 2010 بأنجولا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعمار المنتخبات.. مالي الأقل ومصر الأكبر وغانا تشارك بحارس في السادسة عشرة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

غدا.. مؤتمر صحفي لـ شوقي غريب استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبي وغانا

شوقي غريب: البطولات على ملعبنا صعبة.. والدليل 2008 و2010

ترشيحاتنا

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

قرارات من إدارة الزمالك تجاه لاعبي السلة بسبب أزمة لقاء القمة

رجل شرطة يقتل متظاهرين أمام الكاميرات في هونج كونج.. فيديو

تعليق مثير من أحمد مرتضى منصور على ثنائي المنتخب الأولمبي

دعاء في الصباح أوصى النبي بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

ضباب وشبورة على الطرق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق

مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات